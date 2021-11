F0 bỏ trốn khỏi khu điều trị, leo lên ngọn cây… ẩn nấp

Your browser does not support the audio element.

Chiều 19/11, ông Đinh Quang Tiến - Chủ tịch UBND xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - cho biết, sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông C. D. P. (39 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận). Đây là bệnh nhân Covid-19, bỏ trốn khỏi khu điều trị chiều 18/11.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Văn, ngày 16/11, ông P. cùng một người bạn di chuyển từ tỉnh Ninh Thuận đến địa bàn huyện Lâm Hà để hái thuê cà phê.