F/A-18 Super Hornet: Tốc độ Mach 1.8, radar AESA phát hiện kẻ thù từ 200km, 'cơn ác mộng' của mọi đối thủ

Hãy tưởng tượng một ‘quái vật bầu trời’ có thể phát hiện kẻ thù từ 200km, theo dõi 100 mục tiêu cùng lúc và né tránh tên lửa như phim hành động Hollywood, đó chính là F/A-18 Super Hornet, ‘vệ sĩ’ không thể thay thế của Hải quân Mỹ. Chỉ cách đây vài giờ, vụ rơi bí ẩn của chiếc F/A-18 Super Hornet đã khiến thế giới xôn xao, nhưng đằng sau tai nạn là những bí mật công nghệ đỉnh cao: từ động cơ ‘thần tốc’ Mach 1.8 đến hệ thống vũ khí ‘thông minh’ có thể thay đổi cục diện tác chiến. Khám phá ngay để hiểu tại sao ‘siêu ong bắp cày’ này vẫn là cơn ác mộng của mọi đối thủ.

Dựa trên các nguồn scmp.com, navytimes.com, newsweek.com, foxnews.com... bài viết sẽ khám phá sâu công nghệ và thông số kỹ thuật của F/A-18, từ động cơ F414 đến khả năng mang vũ khí đa dạng... đem đến cái nhìn toàn diện về kiệt tác công nghệ Mỹ.

F/A-18 Super Hornet, hay còn gọi là "siêu ong bắp cày", được Boeing phát triển từ những năm 1990 như phiên bản nâng cấp của F/A-18 Hornet gốc.

Ra mắt chính thức vào năm 1999, mẫu máy bay này được thiết kế dành riêng cho hoạt động trên tàu sân bay, với khả năng thực hiện đa nhiệm vụ: từ không chiến tầm xa, tấn công mặt đất đến trinh sát điện tử.

So với người tiền nhiệm, F/A-18Super Hornet lớn hơn 20% về khung thân, dài thêm 1,28 mét (tổng chiều dài 18,31 mét) và có diện tích cánh tăng 25%, giúp cải thiện đáng kể khả năng mang nhiên liệu nội bộ lên đến 33% (khoảng 6.800kg).