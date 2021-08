EZVIZ ra mắt camera pin sạc EZVIZ : sạc 1 lần, dùng 7 tháng

Mặc dù hoạt động bằng pin sạc, BC1C vẫn mang đến các tính năng tương đương, thậm chí có phần vượt trội so với camera an ninh có dây khác. Nhờ tích hợp hai đèn rọi, BC1C có thể hiển thị hình ảnh có màu sống động ngay cả trong môi trường đêm tối. Trang bị cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR) và thuật toán phát hiện hình dáng người, camera BC1C có khả năng phân biệt giữa con người với các vật thể chuyển động khác. Khi phát hiện ra dấu hiệu của con người, thiết bị sẽ gửi cảnh báo di động cho người dùng, đồng thời phát còi báo động công suất lớn, kết hợp nhấp nháy hai đèn chiếu để cảnh báo kẻ xâm phạm là họ đã bị phát hiện. BC1C cũng được trang bị tính năng đàm thoại 2 chiều, tùy chỉnh giọng nói cảnh báo khi cần thiết.

BC1C là thiết bị thông minh có nhiều phương thức lưu trữ linh hoạt, người dùng có thể lưu trữ video thông qua bộ nhớ eMMC được tích hợp sẵn trong thân máy, hoặc đăng ký EZVIZ CloudPlay để lưu trữ không giới hạn thông qua điện toán đám mây.

Camera BC1C có lớp vỏ IP66, mang lại mức độ bảo vệ cao, có khả năng bảo vệ lâu dài ngay cả trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Đến từ thương hiệu smart home hàng đầu

Trong hơn 3 năm có mặt tại Việt Nam, camera EZVIZ đã mang đến những trải nghiệm hàng đầu và những công nghệ đột phá cho người dùng, giúp nâng cao trải nghiệm công nghệ, tăng cường tính an toàn, đồng thời thể hiện phong cách sống theo kịp xu hướng thời đại. Không nằm ngoài tiêu chí này, BC1C mang mang đến hàng loạt tính năng của dòng camera an ninh cao cấp, khiến ngôi nhà của bạn an toàn và tiện nghi hơn bao giờ hết.

Theo một nghiên cứu về thị trường camera an ninh Việt Nam vào Tháng 6/2021, EZVIZ đang giữ vị trí hàng đầu tại Việt Nam với 52% thị phần toàn quốc, vượt xa các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc.

Tìm hiểu thêm về BC1C tại: https://www.ezvizlife.com/vn/product/BC1C(eLife)/35571