EVN thử nghiệm biểu giá điện mới, triển khai ngay từ tháng 10

EVN cho biết tập đoàn đã hoàn thiện Đề án “Xây dựng hệ thống giá bán điện hai thành phần (giá công suất và giá điện năng) và lộ trình áp dụng cho ngành điện Việt Nam” theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ Công Thương đã đồng ý phương án triển khai áp dụng thử nghiệm giá bán lẻ điện hai thành phần (gồm giá công suất và giá điện năng) trên giấy từ tháng 10/2025. Đối tượng áp dụng là các nhóm khách hàng sản xuất, do EVN và các đơn vị thành viên bán lẻ trực tiếp, có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng trở lên (tính trung bình 12 tháng gần nhất).

Việc triển khai thử nghiệm tính toán trên giấy với số liệu thực tế nhằm tiến tới thực hiện chủ trương áp dụng giá điện hai thành phần đã được quy định tại Điều 50 Luật Điện lực (sửa đổi) năm 2024. Qua đó, từng bước thay thế các biểu giá điện một thành phần trong cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện nay, đảm bảo phù hợp điều kiện hạ tầng kỹ thuật của ngành điện, các vấn đề pháp lý cũng như mức độ thích nghi với biểu giá mới của hộ tiêu dùng.