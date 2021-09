EVN lệnh cắt giảm, các ông chủ nhà máy điện lo lắng

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia khi tiêu thụ điện xuống thấp do nhiều tỉnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các Trung tâm Điều độ miền đã và đang huy động các nguồn điện bám sát nhu cầu tiêu thụ điện của toàn quốc và từng khu vực, đồng thời đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.

"Việc chỉ huy điều độ cần phải đảm bảo phù hợp cơ cấu nguồn điện, công suất truyền tải giữa các vùng/miền, đảm bảo mức dự phòng quay và dự phòng khởi động nhanh cần thiết,... Các mệnh lệnh điều độ huy động nguồn điện trong hệ thống luôn thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, đồng đều và không phân biệt giữa các loại hình nguồn điện", EVN cho biết.

EVN tiếp tục đề nghị chủ đầu tư các đơn vị phát điện duy trì việc phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các cấp Điều độ trong việc thực hiện nghiêm các mệnh lệnh điều độ để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, nhất là khi mức độ tiêu thụ điện giảm thấp do tác động của dịch bệnh Covid-19.