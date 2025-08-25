Evergrande hủy niêm yết: Hồi kết cho biểu tượng bất động sản Trung Quốc

Tòa nhà Evergrande ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo BBC, cổ phiếu của tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đã bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong vào ngày 25/8 sau 18 tháng giao dịch bị ngưng trệ, khép lại hơn 15 năm giao dịch.

Với giá trị vốn hóa từng vượt 50 tỷ USD, Evergrande từng là tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Nhưng chính gánh nặng nợ khổng lồ, yếu tố từng thúc đẩy sự thăng hoa thần tốc, đã dẫn đến cú lao dốc nghiêm trọng của tập đoàn này.

Evergrande được phát triển dựa trên khoản nợ khoảng 300 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp bất động sản vay nợ nhiều nhất thế giới. Từ năm 2020, khi chính quyền Trung Quốc ban hành các quy định hạn chế mức vay của các tập đoàn lớn, tình hình tài chính của Evergrande bắt đầu gặp khó khăn. Để duy trì dòng tiền, tập đoàn này đã phải bán dự án với mức chiết khấu lớn. Tuy nhiên, công ty vẫn gặp khó khăn trong việc trả lãi và sau đó đã không thể thanh toán một số khoản nợ nước ngoài.

Sau nhiều năm vướng vào các vấn đề pháp lý, Tòa án Tối cao Hong Kong ra lệnh thanh lý Evergrande vào tháng 1/2024 do tập đoàn không thể đưa ra kế hoạch khả thi để xử lý khối nợ nước ngoài lên tới hàng tỷ USD. Kể từ đó, cổ phiếu của tập đoàn bị đình chỉ giao dịch, mất hơn 99% giá trị vốn hóa thị trường và đứng trước nguy cơ hủy niêm yết.

Về cá nhân ông Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Evergrande, khối tài sản ước tính đã giảm mạnh từ khoảng 45 tỷ USD năm 2017 xuống dưới 1 tỷ USD trong thời gian gần đây. Tháng 3/2024, ông bị cơ quan chức năng Trung Quốc phạt 6,5 triệu USD và cấm vĩnh viễn tham gia thị trường tài chính, sau khi tập đoàn bị phát hiện khai khống doanh thu khoảng 78 tỷ USD.

Đầu tháng 8/2025, đơn vị thanh lý tài sản công bố Evergrande hiện đang còn khoản nợ khoảng 45 tỷ USD, trong khi mới chỉ thu được 255 triệu USD từ việc bán tài sản và nhận định rằng sẽ khó có thể thực hiện được một cuộc tái cấu trúc toàn diện của tập đoàn. Đơn vị thanh lý cũng đang xem xét khả năng thu hồi tiền cho các chủ nợ từ tài sản cá nhân của ông Hứa Gia Ấn. Phiên tòa xem xét thủ tục thanh lý tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9/2025.

Việc hủy niêm yết Evergrande được các chuyên gia nhận định là tất yếu và đồng thời là một cột mốc quan trọng trong cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc.