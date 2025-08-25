Evergrande hủy niêm yết: Hồi kết cho biểu tượng bất động sản Trung Quốc

Theo BBC, cổ phiếu của tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đã bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong vào ngày 25/8 sau 18 tháng giao dịch bị ngưng trệ, khép lại hơn 15 năm giao dịch.
Với giá trị vốn hóa từng vượt 50 tỷ USD, Evergrande từng là tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Nhưng chính gánh nặng nợ khổng lồ, yếu tố từng thúc đẩy sự thăng hoa thần tốc, đã dẫn đến cú lao dốc nghiêm trọng của tập đoàn này.
Evergrande được phát triển dựa trên khoản nợ khoảng 300 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp bất động sản vay nợ nhiều nhất thế giới. Từ năm 2020, khi chính quyền Trung Quốc ban hành các quy định hạn chế mức vay của các tập đoàn lớn, tình hình tài chính của Evergrande bắt đầu gặp khó khăn. Để duy trì dòng tiền, tập đoàn này đã phải bán dự án với mức chiết khấu lớn. Tuy nhiên, công ty vẫn gặp khó khăn trong việc trả lãi và sau đó đã không thể thanh toán một số khoản nợ nước ngoài.
Sau nhiều năm vướng vào các vấn đề pháp lý, Tòa án Tối cao Hong Kong ra lệnh thanh lý Evergrande vào tháng 1/2024 do tập đoàn không thể đưa ra kế hoạch khả thi để xử lý khối nợ nước ngoài lên tới hàng tỷ USD. Kể từ đó, cổ phiếu của tập đoàn bị đình chỉ giao dịch, mất hơn 99% giá trị vốn hóa thị trường và đứng trước nguy cơ hủy niêm yết.
Về cá nhân ông Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Evergrande, khối tài sản ước tính đã giảm mạnh từ khoảng 45 tỷ USD năm 2017 xuống dưới 1 tỷ USD trong thời gian gần đây. Tháng 3/2024, ông bị cơ quan chức năng Trung Quốc phạt 6,5 triệu USD và cấm vĩnh viễn tham gia thị trường tài chính, sau khi tập đoàn bị phát hiện khai khống doanh thu khoảng 78 tỷ USD.
Đầu tháng 8/2025, đơn vị thanh lý tài sản công bố Evergrande hiện đang còn khoản nợ khoảng 45 tỷ USD, trong khi mới chỉ thu được 255 triệu USD từ việc bán tài sản và nhận định rằng sẽ khó có thể thực hiện được một cuộc tái cấu trúc toàn diện của tập đoàn. Đơn vị thanh lý cũng đang xem xét khả năng thu hồi tiền cho các chủ nợ từ tài sản cá nhân của ông Hứa Gia Ấn. Phiên tòa xem xét thủ tục thanh lý tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9/2025.
Việc hủy niêm yết Evergrande được các chuyên gia nhận định là tất yếu và đồng thời là một cột mốc quan trọng trong cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc.
Bà Dan Wang, Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại công ty tư vấn Eurasia Group, nhận định rằng việc hủy niêm yết đồng nghĩa Evergrande sẽ không thể trở lại thị trường tài chính. Đây không chỉ là một thủ tục kỹ thuật, mà còn mang tính chất chung cuộc, khẳng định Evergrande đã chấm dứt hoàn toàn tư cách của một doanh nghiệp niêm yết. Giáo sư Qiao Shitong của Đại học Duke (Mỹ) cũng đồng tình với nhận định trên, nhấn mạnh vấn đề còn lại chỉ là xác định chủ nợ nào sẽ được thanh toán cũng như mức độ họ có thể thu hồi trong quá trình thực hiện các thủ tục phá sản.
Ngoài Evergrande, nhiều tập đoàn bất động sản Trung Quốc khác vẫn đang đối mặt với khó khăn lớn. Đầu tháng 8, China South City Holdings, một ông lớn khác trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã bị Tòa án Tối cao Hồng Kông ra lệnh thanh lý. Trong khi đó, Country Garden, một trong những đối thủ lớn của Evergrande, vẫn đang nỗ lực đàm phán với các chủ nợ để xóa khoản nợ nước ngoài hơn 14 tỷ USD. Giáo sư Shitong nhận định toàn bộ ngành bất động sản Trung Quốc đang gặp khủng hoảng và sẽ còn nhiều doanh nghiệp bất động sản khác phá sản trong thời gian tới.
Các chuyên gia nhận định rằng, trong số hàng loạt khó khăn mà Trung Quốc đang đối mặt thì sự sụp đổ của Evergrande cùng những khó khăn của các tập đoàn bất động sản khác là vấn đề nghiêm trọng nhất, gây tác động nặng nề nhất tới nền kinh tế. Bà Dan Wang cho rằng chính đà suy thoái của thị trường bất động sản đã trở thành lực cản lớn nhất đối với tăng trưởng, và là nguyên nhân căn bản khiến tiêu dùng trong nước bị kìm hãm.
Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp đối phó, bao gồm một loạt sáng kiến nhằm phục hồi thị trường bất động sản, kích thích tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng chính phủ Trung Quốc hiện nay đã tỏ ra thận trọng hơn, tránh các biện pháp có thể làm gia tăng rủi ro cho một ngành vốn đã ngập trong nợ nần.