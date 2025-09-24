Eurofighter Typhoon tốc độ Mach 2, tên lửa Meteor, radar AESA khóa 1.000 mục tiêu đồng thời

Trong bối cảnh căng thẳng Nga-NATO leo thang, Eurofighter Typhoon nổi lên như lá chắn thép của châu Âu. Với radar AESA quét 1.000 mục tiêu đồng thời, tốc độ Mach 2, tên lửa Meteor và công nghệ chống drone tiên tiến, Eurofighter Typhoon đang dẫn đầu các sứ mệnh NATO tại Ba Lan. Liệu công nghệ này có đủ sức đối phó với các mối đe dọa hiện đại? Khám phá sức mạnh thực sự của chiến đấu cơ thế hệ 4.5 này.

Eurofighter Typhoon, hay còn gọi là EF-2000, là một trong những máy bay chiến đấu đa năng hàng đầu thế giới, do các nước Liên minh châu Âu gồm Anh, Đức, Ý và Tây Ban Nha phát triển.

Ra mắt từ đầu những năm 2000, Typhoon không chỉ nổi bật với khả năng không chiến vượt trội mà còn tích hợp các công nghệ tiên tiến, giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các sứ mệnh phòng không hiện đại.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại biên giới phía đông NATO, đặc biệt sau các vụ xâm phạm không phận Ba Lan bằng drone của Nga đầu tháng 9/2025, Typhoon đã được triển khai rộng rãi để củng cố an ninh châu Âu.

Dựa trên các nguồn tin từ chính phủ Anh, Anadolu Agency, The War Zone, novayagazeta, twz...., bài viết phân tích công nghệ cốt lõi của Typhoon

Tiêm kích Eurofighter Typhoon. Ảnh: Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh/Twitter

Nền tảng thiết kế và hiệu suất bay

Eurofighter Typhoon được thiết kế như một máy bay chiến đấu thế hệ 4.5, với trọng tâm là tính cơ động cao và khả năng đa nhiệm.