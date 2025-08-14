Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Estonia, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Nga tại Tallinn là "người không được hoan nghênh" và được yêu cầu rời khỏi Estonia trong thời gian ngắn.

Trong một tuyên bố chính thức được đưa ngày 13/8, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna khẳng định, sự can thiệp của Đại sứ quán Nga vào công việc nội bộ của Estonia phải chấm dứt, đồng thời nhấn mạnh, bằng việc trục xuất nhà ngoại giao Nga, Estonia đang gửi đi một thông điệp rằng, nước này sẽ không khoan nhượng trước bất kỳ hình thức can thiệp nào của nước ngoài.

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna. (Ảnh: euractive.com)

Phản ứng trước thông báo của Bộ ngoại giao Estonia, Phó giám đốc báo chí và thông tin Bộ Ngoại giao Nga, Alexey Fadeev cho biết, đây không phải là hành động thù địch đầu tiên của Estonia, đồng thời khẳng định, Nga sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả. Biện pháp này sẽ phù hợp với chiến lược ngoại giao của Nga, thường đáp trả bằng các hành động tương xứng, như trục xuất nhà ngoại giao đối phương hoặc hạ cấp quan hệ.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Estonia về việc trục xuất nhà ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Estonia ngày càng xấu đi từ sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Estonia trở thành một trong những đồng minh tích cực, cung cấp hỗ trợ quân sự và chính trị mạnh mẽ cho Ukraine. Năm ngoái, Estonia cũng đã trục xuất một nhà ngoại giao Nga khác vì những cáo buộc tương tự. Theo giới chuyên gia, quyết định của Estonia trục xuất nhà ngoại giao Nga có thể sẽ khiến Nga có biện pháp đáp trả mạnh mẽ, khiến quan hệ song phương gia tăng căng thẳng trong thời gian tới.