Erling Haaland cùng tuyển Na Uy dùng tiền đá bóng viện trợ nhân đạo

Erling Haaland phấn khởi cùng tuyển Na Uy đoạt vé dự World Cup. Ảnh: CGTN

Số tiền viện trợ nhân đạo dự kiến sẽ lên tới hàng trăm nghìn USD, được quyên góp thông qua tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (Doctors Without Borders).

Trước thềm trận đấu sẽ diễn ra ngày 11-10 tại Oslo đã bán hết vé, Liên đoàn bóng đá Na Uy công bố thỏa thuận hợp tác với tổ chức y tế từng đoạt giải Nobel Hòa bình nêu trên.

“Số tiền này sẽ được dành riêng cho hoạt động cứu trợ tại chỗ ở Gaza và các khu vực xung quanh bị ảnh hưởng bởi chiến tranh”, Liên đoàn bóng đá Na Uy nhấn mạnh về việc viện trợ nhân đạo.

Trong bối cảnh Israel gần như không phải chịu áp lực nào trong lĩnh vực thể thao về việc cấm hoặc bị tẩy chay các trận đấu kể từ khi xung đột Gaza leo thang vào tháng 10-2023, Na Uy cam kết dành nguồn thu từ bóng đá để hỗ trợ người dân Palestine.