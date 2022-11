Erik xuất hiện mừng tân binh của công ty quản lý cũ: gương vỡ lại lành?

Tại buổi showcase, tân binh Grey D đã trình diễn live toàn bộ Debut Maxi Single, đưa hàng trăm khán giả đắm chìm vào thế giới âm nhạc của riêng mình - nơi từng ca khúc được dàn dựng công phu, trọn vẹn về cả phần nghe, phần nhìn lẫn cảm xúc.



Grey D xuất hiện trên sân khấu tiền tỉ