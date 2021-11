Erik lên ngôi quán quân The Heroes, Mỹ Anh về nhì

Your browser does not support the video tag.

Tối 27/11, tại đêm chung kết The Heroes, đội EZ! của Erik và Ninja Z trình diễn ca khúc Máu đỏ da vàng do DTAP sáng tác. Ca khúc với giai điệu sôi động, thể hiện được niềm tự hào của người con Việt Nam mang trong mình dòng máu đỏ da vàng.