Erik hát giọng mũi không rõ lời, âm sắc kém hơn cả ca sĩ hát bè?

Mới đây, dân tình truyền tay nhau đoạn clip Erik trình diễn ca khúc Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh vào năm 2020.

Hiện đoạn clip đang rất thu hút sự chú ý và nổ ra nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều xoay quanh việc giọng hát của Erik dường như có âm sắc kém hơn cả ca sĩ hát bè?

Cụ thể, Erik đã có trình diễn một số ca khúc trước đó nên đã thấm mệt khiến giọng hát lộ rõ vẻ mệt mỏi và hát không rõ lời phần cao trào của ca khúc Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh.