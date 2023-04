Erik gặp sự cố nguy hiểm phải gấp rút lên tiếng cảnh báo khán giả

Chiều ngày 2/4, ca sĩ Erik bất ngờ chia sẻ thông tin đã gặp phải sự cố nghiêm trọng tại căn hộ. Cụ thể, giọng ca Đau nhất là lặng im cho biết ổ điện ở nhà đã bị cháy đen do chủ quan để máy sấy quần áo gần tường phía bên cạnh ổ điện. Ngay sau đó, nam ca sĩ 9x đã lên tiếng cảnh báo và nhắn nhủ gửi lời khuyên tới khán giả phải đặc biệt cẩn trọng, chú ý.

"Gia đình ai có máy sấy mà để gần ổ điện thì mọi người cẩn thận để ý nhé. Erik chủ quan để máy sấy quần áo gần sát tường và gần ổ điện, bỏ quần áo vào sấy rồi đi ra khỏi nhà mà không mảy may để ý", Erik chia sẻ. Nam ca sĩ may mắn đã phát hiện kịp thời sự cố khi về nhà vì tiếng rẹt rẹt bất thường do ổ điện đã cháy.