Erik bị vạ lây khi có tin 'công an sờ gáy ca sĩ tụ tập thu âm mùa dịch'

Quả thật Erik vừa ra sản phẩm mới và trong MV đó đúng là có cảnh thành viên Gia đình Hoa dâm bụt mặc bộ vest này.

Thậm chí Erik còn quay clip TikTok vũ đạo cho MV để kêu gọi fan nhảy theo với kiểu áo và kiểu tóc y hệt.