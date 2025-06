Eo biển Hormuz - lá bài quyền lực của Iran

16 công dân Việt Nam đã rời Iran về nước an toàn

QĐND - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, đến ngày 13-6, tại Iran có tổng cộng 37 người quốc tịch Việt Nam và 4 người gốc Việt; tại Israel có hơn 700 công dân Việt Nam, người gốc Việt đang sinh sống và làm việc, bao gồm cả thành viên các cơ quan đại diện cùng thân nhân.

Ngày 16-6, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức đưa 18 công dân rời Iran sang Azerbaijan an toàn; đến ngày 18-6, 16 công dân đã về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và các cán bộ ở lại địa bàn vẫn an toàn, duy trì hoạt động bình thường và thường xuyên giữ liên lạc với 11 công dân còn lại (chủ yếu là những người định cư lâu dài ở Iran).

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã mở đăng ký nguyện vọng về nước đối với cộng đồng người Việt ở sở tại, sẵn sàng các phương án di chuyển, sơ tán chi tiết để phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước lân cận, các cơ quan chức năng trong nước triển khai ngay khi cần thiết.

ĐOÀN CA