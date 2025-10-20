Em xinh Orange sau cơn sốt cùng Phương Mỹ Chi

Sau cơn sốt 'Em xinh say hi' và vào top 5 cùng Phương Mỹ Chi, Bích Phương, giọng ca "Người lạ ơi" cho thấy sự bứt phá rõ rệt về phong cách và tư duy biểu diễn, ngày càng đắt show.

Sau khi đạt thành tích Best Top 5 của Em xinh say hi cùng Phương Mỹ Chi, Lamoon, Bích Phương và Lyhan, Orange ngày càng đắt show, xuất hiện ở hàng loạt chương trình lớn. Nữ ca sĩ vừa có buổi biểu diễn Phép mầu của sự tan chảy, cùng với đó là hoạt động Meet & Greet giao lưu cùng khán giả. Vừa hoàn thành hai concert tại TPHCM và Hà Nội, Orange giữ năng lượng tích cực, mang đến hình ảnh hài hước gửi đến khán giả, gợi nhớ hành trình thi Em xinh của cô. Với thành tích Best Top 5, Orange cho thấy việc tham gia Em xinh say hi là lựa chọn chính xác trong giai đoạn trưởng thành nghề nghiệp. Cô bước ra khỏi giới hạn cũ, khẳng định hình ảnh nghệ sĩ đa năng giữa dàn ca sĩ trẻ. Giọng ca Người lạ ơi hoàn toàn không bị lép vế khi cạnh tranh cùng những vocal hay sự tươi mới của dàn em xinh Gen Z. Không chỉ hát, Orange thể hiện khả năng sáng tác, đánh đàn và làm chủ sân khấu một cách tự nhiên. Mỗi tiết mục đều mang dấu ấn cá nhân, chứng minh cô đủ bản lĩnh thử sức ở nhiều thể loại khác nhau. "Tham gia show là quyết định đúng đắn nhất của tôi trong chặng đường làm nghề. Ba tháng qua, tôi hạnh phúc bởi cho khán giả thấy nhiều điều mới mẻ về mình", nữ ca sĩ chia sẻ sau đêm chung kết. Từng bị đánh giá “chỉ hợp với ballad”, Orange dần khẳng định năng lực biến hóa trong rap, hip hop và nhạc điện tử. Sự thay đổi này giúp cô thoát khỏi khuôn mẫu quen thuộc và ghi dấu ấn rõ ràng hơn trong lòng khán giả. Trước đó, nữ ca sĩ nói cô không đặt nặng thành tích, vào Em xinh với tâm thế thoải mái. Tinh thần đó giúp Orange cởi trói áp lực, liên tục gặt hái thành công. Ca khúc Không đau nữa rồi của Orange (cùng Châu Bùi, Pháp Kiều, 52Hz, Mỹ Mỹ) đạt gần một tỷ lượt nghe trên các nền tảng và nhận giải thưởng Best Hit. Qua mỗi vòng thi, Orange cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho âm nhạc và hình ảnh. Cô không ngại thử thách bản thân bằng những ý tưởng táo bạo, giữ phong độ ổn định suốt mùa. Các đội trưởng nhiều lần giành Orange về đội, xem cô là nhân tố then chốt. Nữ ca sĩ cũng liên tục nhận được đánh giá từ đồng đội là em xinh có tư duy âm nhạc sắc sảo, phong cách làm việc chuyên nghiệp.