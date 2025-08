Em xinh Bích Phương trắng tay

Live stage 4 của Em xinh say hi đưa ra cơ chế thi đấu mới với tên gọi Hot chair. Đây là vòng đấu loại trực tiếp, khán giả bình chọn điểm cá nhân sau mỗi tiết mục. Tổng điểm của đội sẽ là tổng điểm cá nhân của tất cả thành viên. Thứ tự trình diễn đóng vai trò quan trọng: đội có tổng điểm cao hơn đội trình diễn trước đó sẽ giành được "Hot chair".

Màn tính điểm của Live stage 4 cũng thách thức thí sinh. Tổng điểm cuối được tính bằng Tổng điểm cuối cùng được tính bằng tổng điểm của hai vòng đấu, cộng thêm điểm thưởng Hot chair nếu có. Luật loại trừ cũng khiến em xinh đứng ngồi không yên.

Hai cặp thí sinh có điểm thấp nhất của đội hạng 3 và hạng 4 sẽ bị loại. Ngoài ra, 2 thí sinh có điểm thấp nhất trong số 16 người còn lại cũng sẽ phải rời cuộc chơi. Tuy nhiên, nếu một đội giành chiến thắng Hot chair ở cả hai vòng, tất cả thành viên của đội được an toàn.

Đội Phương Ly đe đọa Bích Phương

Đội Phương Ly mở màn Live stage 4 với Chẳng phải anh đâu, lấy cảm hứng tương lai. Đội thể hiện tinh thần nữ quyền với thông điệp "Who run the show now? Not you, not you, boy!".

Ca khúc mở màn bằng câu hook được lặp lại, mang hơi hướm Arena Rock với thông điệp đề cao nữ quyền: "Xinh đẹp cũng chẳng vì anh đâu/ Thời gian không dành cho anh đâu/ Tự tin chẳng phải vì anh đâu". Đội khẳng định phái nữ là người "run the show", kiểm soát thế trận và cuộc đời.