Em trai thiếu gia Phan Thành kết hôn, gia thế cô dâu nhiều người choáng

Mới đây, thông tin thiếu gia Phan Hoàng (em trai Phan Thành) chuẩn bị kết hôn đã nhận về chú ý lớn bởi cô dâu, chú rể đều là con nhà gia thế.

Theo đó, nhà trai là con trai đại gia Phan Quang Chất - người sở hữu chuỗi bất động sản, trung tâm thương mại nức tiếng tại Sài Gòn thì nhà gái là ái nữ tập đoàn nổi tiếng. Cả hai cùng là du học sinh Mỹ và hiện đang sinh sống tại TP. HCM.

Cặp đôi sẽ chính thức tổ chức lễ vu quy vào ngày mai (16/10). Để cho chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời, họ đã đi Huế chụp ảnh cưới.