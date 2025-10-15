Em trai thiếu gia Phan Thành kết hôn, gia thế cô dâu nhiều người choáng

"Mây tầng nào gặp mây tầng đó", là lời nhận xét của cư dân mạng dành cho Khánh Linh và Phan Hoàng.

Mới đây, thông tin thiếu gia Phan Hoàng (em trai Phan Thành) chuẩn bị kết hôn đã nhận về chú ý lớn bởi cô dâu, chú rể đều là con nhà gia thế.

Theo đó, nhà trai là con trai đại gia Phan Quang Chất - người sở hữu chuỗi bất động sản, trung tâm thương mại nức tiếng tại Sài Gòn thì nhà gái là ái nữ tập đoàn nổi tiếng. Cả hai cùng là du học sinh Mỹ và hiện đang sinh sống tại TP. HCM.

Cặp đôi sẽ chính thức tổ chức lễ vu quy vào ngày mai (16/10). Để cho chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời, họ đã đi Huế chụp ảnh cưới.

Phan Hoàng và vợ tương lai tên Khánh Linh.

Khánh Linh tên đầy đủ là Nguyễn Khánh Linh (được biết đến với cái tên khác là Ruby Nguyễn). Cô là em gái thiếu gia Hoàng Việt (Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1995).

Tháng 5/2025 vừa qua, Khánh Linh đã nhận bằng MA (Thạc sĩ khoa học xã hội) tại The George Washington University (Đại học George Washington, Mỹ).

Hình ảnh Khánh Linh bên anh trai Hoàng Việt.

“Bỗng nhiên, con nhận ra mình đã đi được một chặng đường dài đến thế nào. Chương này khép lại với những thành tựu đáng tự hào - nhưng nó đã bắt đầu từ những câu chuyện của bà, những hy sinh của cha mẹ và tình yêu cùng sự động viên của bạn bè, gia đình.

Con hy vọng điều này khiến bố mẹ tự hào, vì hóa ra, 'MA' còn có nghĩa là 'Mom Approved' (Được mẹ chấp thuận)”, nàng rich kid đình đám Sài thành hào hứng khoe.

Nhan sắc xinh đẹp của Khánh Linh.
Hình ảnh Khánh Linh chụp cùng anh trai và gia đình thiếu gia Phan Hoàng.

Sau khi tốt nghiệp, cô gái trẻ cũng tham gia vào hỗ trợ gia đình trong việc kinh doanh. Từ một số khoảnh khắc hiếm hoi trên mạng xã hội, Khánh Linh xây dựng hình tượng là phụ nữ trẻ trung, năng động, gu thời trang chuẩn dâu hào môn.

Bên cạnh đó, Khánh Linh cũng có mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng tương lai, đặc biệt là chị dâu Primmy Trương - vợ Phan Thành.

Phan Hoàng (ảnh trái) chụp ảnh bên anh trai.

Về phía Phan Hoàng, anh tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Mỹ và đang phụ giúp việc kinh doanh cho gia đình. Thời gian qua, anh cùng anh trai mở công ty trong lĩnh vực thể thao và F&B.

Cặp đôi thiếu gia - tiểu thư này công khai hẹn hò vào ngày đầu tiên của năm 2023. Thời điểm này em trai Phan Thành đăng ảnh tình cảm cùng bạn gái và viết ngắn gọn: “Happy New Year”. Đúng 1 năm sau, vào ngày đầu năm mới 2024, Phan Hoàng mới công khai ảnh chụp cùng bạn gái ở góc chính diện.

So với Phan Thành, Phan Hoàng sống kín tiếng hơn. Tuy nhiên, từ một số hình ảnh đăng tải cho thấy, anh cũng sở hữu nhiều siêu xe đắt đỏ, thuộc hàng "hiếm có khó tìm".

