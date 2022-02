Em trai Sơn Tùng pose dáng khiến phụ huynh phải vào bình luận

Mới đây, Việt Hoàng đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh chơi đàn guitar giữa biển, một khung cảnh hết sức thơ mộng.

Kèm theo đó, Việt Hoàng sử dụng caption so deep: "Let the waves carry you where the light cannot. 2022 I'm coming for you!" (Tạm dịch: Hãy để cho những con sóng chăm sóc bạn khi ánh sáng không thể. 2022, tôi đến đây).



Em trai Sơn Tùng M-TP đăng ảnh ôm đàn đứng trước biển.