Em trai Sơn Tùng bị 'ném đá' vì một hành động với JSOL, drama căng đến mức người trong cuộc phải lên tiếng

Một khoảnh khắc tại sự kiện bất ngờ kéo em trai Sơn Tùng và Anh Trai JSOL vào ồn ào. Mới đây, trên mạng xã hội rần rần bàn tán vì khoảnh khắc chung giữa MONO - JSOL và SlimV. Theo đó, các sao nam cùng xuất hiện ở một sự kiện và chụp ảnh khi đồng loạt nhận giải. Lúc này, em trai Sơn Tùng chủ động kéo SlimV ra phía trước để chụp ảnh. Tuy nhiên hành động này lại vô tình khiến 1 Anh Trai đứng kế MONO là JSOL rơi vào tình huống như "tàng hình". Việc MONO và JSOL đứng cạnh nhau nhưng không tương tác, cộng với hành động của giọng ca Em Xinh đã khiến khoảnh khắc trở nên tranh cãi. Nhiều người cho rằng MONO tinh tế kéo SlimV lên ngang hàng chụp ảnh nhưng lại "vô tâm", đẩy JSOL xuống dưới. Khoảnh khắc này nhanh chóng được netizen chia sẻ rộng rãi. Bên cạnh những ý kiến chê em trai Sơn Tùng thì một số cư dân mạng lại bênh vực nam ca sĩ khi cho rằng đây chỉ là tình huống ngắn ngủi, không phản ánh thái độ của người trong cuộc. Giữa lúc bị kéo vào drama, JSOL đã lên tiếng phân trần. Trong kênh thông báo cá nhân, JSOL quay một đoạn clip gửi cho các fan: "Tôi đã xem được các clip trong lễ trao giải hôm qua. Có vẻ mọi người đang thấy những điều không phải như thế. Trước đoạn clip mọi người thấy, mấy anh em còn nhường nhau, kiểu 'anh lên đi', 'thôi em lên đi'. JSOL đã chủ động lùi về phía sau để anh em đứng lên. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi". JSOL còn khẳng định mới gặp MONO lần đầu thông qua lễ trao giải tối qua. Tuy nhiên, cả hai lại trao đổi, nói chuyện khá ăn ý như quen biết nhau từ lâu. Qua đó nhiều người ngầm hiểu JSOL đang lên tiếng để bảo vệ cả hai khỏi những drama không đáng có.

JSOL cho biết sự việc không drama như mọi người đồn đoán Dù là một nghệ sĩ trẻ mới bước chân vào showbiz, MONO luôn được khán giả và đồng nghiệp đánh giá cao bởi tính cách thân thiện, lễ phép trong các sự kiện. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai và phong cách trình diễn đầy năng lượng, MONO còn cho thấy sự tôn trọng và hòa đồng khi giao lưu với các đàn anh, đàn chị trong nghề. Trong nhiều lần xuất hiện, MONO thường chủ động chào hỏi, bắt tay và trò chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh. Nam ca sĩ cũng luôn giữ thái độ tích cực và lịch sự, dù đứng trước những nghệ sĩ gạo cội hay đồng nghiệp cùng trang lứa. Những cử chỉ này đã giúp MONO ghi điểm trong mắt công chúng và khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng, luôn nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.

MONO từ trước đến nay nổi tiếng là nghệ sĩ gen Z lễ phép, ngoan ngoãn khi gặp gỡ các bậc anh chị đi trước JSOL (tên thật là Nguyễn Thái Sơn), sinh ngày 21/6/1997 tại Quảng Ninh, là một ca sĩ trẻ Việt Nam được biết đến với giọng hát ngọt ngào và ngoại hình điển trai. Anh bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng qua đoạn video vừa nhặt rau vừa cover ca khúc Em Gái Mưa, từ đó được mệnh danh là "nam thần nhặt rau". Sau khi tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội, JSOL chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh đã phát hành nhiều ca khúc được yêu thích như Giá Như Em Nhìn Lại, Đủ Xa Tình Sẽ Cũ và Cổ Tích. Năm 2024, JSOL đã tham gia chương trình Anh Trai Say Hi và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Anh cũng tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc và giải trí, tiếp tục khẳng định tài năng và sự nỗ lực trong sự nghiệp của mình.

