Em trai có động thái sau lời xin lỗi của Sơn Tùng

Em trai Nguyễn Việt Hoàng đã có lời nhắn nhủ giữa lúc Sơn Tùng gặp "biến" lớn liên quan đến MV "There's No One At All".

Sơn Tùng M-TP đã nhận phải cơn bão chỉ trích từ dư luận khi ra mắt MV There's No One At All có cảnh kết chứa nội dung tiêu cực. Các cơ quan có thẩm quyền cũng đã vào cuộc khi yêu cầu gỡ bỏ MV khỏi các nền tảng ngay lập tức.

Phân cảnh gây tranh cãi trong MV của Sơn Tùng Sau đó Sơn Tùng M-TP viết tâm thư, gửi lời xin lỗi và tuyên bố ngưng phát hành MV. Tuy là lần hiếm hoi giọng ca Chúng Ta Của Hiện Tại lên tiếng vì những ồn ào chỉ trích trong suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật, nhưng khán giả không chấp nhận lời xin lỗi này. Giữa lúc anh gặp "biến" lớn, em trai của Sơn Tùng là Nguyễn Việt Hoàng đã có động thái gây chú ý. Theo đó, Hoàng đăng lên story Instagram bức hình hồi nhỏ của 2 anh em kèm câu nói: "I'm always proud of you. I love you Brother" (tạm dịch: Em luôn tự hào về anh. Em yêu anh, anh trai). Từ trước đến nay Việt Hoàng luôn bày tỏ sự ủng hộ anh trai trong mọi hoạt động và dự án nghệ thuật lẫn kinh doanh. Khi Sơn Tùng gặp bất kỳ chuyện gì, Việt Hoàng cũng đều có những lời động viên anh mình.

Sơn Tùng và em trai Việt Hoàng rất thân thiết.

