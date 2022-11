'Em trai BLACKPINK' và sự nghiệp 2 năm đầy lận đận

Một trong những nhóm nhạc Gen 4 được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ sau khi ra mắt đó chính là TREASURE - đại diện nam mới nhất của YG. Tuy nhiên, sau 2 năm hoạt động, hành trình của TREASURE lại để lại nhiều điểm tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Debut cực sôi nổi nhưng lại "đóng băng" hoạt động hơn 1 năm

Sau chương trình sống còn tuyển chọn idol YG Treasure Box của YG kết thúc, nhóm nhạc nam TREASURE chính thức được ra mắt với 12 thành viên. Như các nhóm nhạc mới debut khác, TREASURE hoạt động vô cùng sôi nổi ở thời kỳ đầu.

Chỉ trong vòng từ tháng 8 cho đến hết năm 2020, TREASURE đã có đến 4 lần ra mắt sản phẩm mới. Vào ngày 7/8, TREASURE tung ca khúc chủ đề BOY trong single album THE FIRST STEP: CHAPTER ONE, đánh dấu lần đầu tiên ra mắt trên thị trường Kpop.

MV ra mắt được YG đầu tư với số tiền đắt đỏ nhất trong lịch sử tính đến thời điểm đó.

Chỉ hơn 1 tháng sau, ngày 18/9, nhóm chính thức trở lại với ca khúc chủ đề I LOVE YOU và ca khúc b-side B.L.T (BLING LIKE THIS).