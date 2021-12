Em trai Ánh Viên gây bất ngờ ở giải bơi lội quốc gia

Your browser does not support the audio element.

Bất ngờ đã xảy ra trong ngày thi đấu 28/12 ở giải bơi lội quốc gia. Kình ngư trẻ tuổi, Nguyễn Quang Thuấn (em trai của Nguyễn Thị Ánh Viên) đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua đàn anh Hoàng Quý Phước để giành huy chương vàng nội dung 200 mét bơi bướm.