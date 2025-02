Em họ tôi ly hôn vì một chiếc tất bốc mùi

Sự kiểm soát, can thiệp quá nhiều vào các công việc cũng như mối quan hệ của đối phương sẽ khiến họ cảm thấy ngột ngạt và bức bối.

Bản thân mỗi người chỉ nên làm tròn bổn phận là vợ hoặc là chồng chứ đừng làm bố mẹ của bạn đời mình.

Đừng nhân danh tình yêu thương để kìm kẹp sự tự do của đối phương. Khi bạn để cho người ấy tự do cũng chính là cho chính mình được tự do.

Mỗi người khi bước vào hôn nhân đều đã là người trưởng thành nên để họ tự chủ và tự chịu trách nhiệm 100% về lựa chọn và cuộc sống của bản thân.

Để sự thờ ơ len lỏi vào mối quan hệ

Cảm giác chán nản có thể gây tổn hại cho hôn nhân. Một nghiên cứu trên Tạp chí Trị liệu Tình dục & Hôn nhân cho thấy sự thờ ơ với bạn tình là lý do chính khiến các cặp đôi tìm đến giải pháp điều trị tâm lý.

Sự thờ ơ có thể xuất hiện khi bạn và vợ/chồng bỏ bê thời gian bên nhau, không chia sẻ sở thích hoặc đơn giản là rơi vào lối mòn.

Tzall nói: "Mặc dù sự ổn định là điều cần thiết nhưng thói quen quá mức có thể dẫn đến cảm giác đơn điệu và không hứng thú.

Những căng thẳng bên ngoài như công việc, vấn đề tài chính hoặc vấn đề gia đình cũng có thể khiến sự chú ý và năng lượng cảm xúc rời xa cuộc hôn nhân".

Những xung đột hoặc oán giận lâu dài không được giải quyết cuối cùng sẽ tạo ra khoảng cách tình cảm.

Để giữ lửa trong cuộc hôn nhân của bạn, hãy chống lại sự thờ ơ bằng một chút phấn khích.

"Xác định các mục tiêu hoặc dự án chung mà các bạn có thể cùng nhau thực hiện. Hợp tác vì những mục tiêu chung có thể củng cố mối quan hệ. Và tất nhiên, việc thường xuyên trao đổi với đối phương về cảm xúc, nhu cầu và mong muốn của bạn sẽ giúp mối quan hệ bền chặt hơn", Tzall nói.

Theo Giadinhxahoi