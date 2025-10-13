Em gái út MC Trấn Thành được bạn diễn tặng nhẫn vàng

Trước đó, trong phim "Chị ngã em nâng", Thuận Nguyễn và Uyển Ân - em gái Trấn Thành có những phân đoạn tình cảm nóng bỏng. Với nữ diễn viên, đây là phân cảnh khá ngại ngùng với cô, để "làm tới" vai diễn, họ chọn cách uống rượu và bằng tinh thần làm việc chuyên nghiệp cặp đôi đã làm hài lòng đạo diễn.

Với Thuận Nguyễn, đã từng đóng nhiều cảnh nóng trong nhiều dự án trước đó, nhưng với bộ phim lần này, anh thú nhận bản thân muốn loại bỏ cảnh nóng với Uyển Ân. Anh không muốn cứ nhắc đến mình là bị "dán mác 18+" và mong muốn tình yêu trong phim được thể hiện ở mức dễ thương, nhẹ nhàng.

Khi anh thuyết phục đạo diễn về điều này, đạo diễn Vũ Thành Vinh đã trả lời một cách triết lý: "Em nghĩ thế nào về tình yêu? Chuyện đó không có gì xấu, đó là một điều đẹp và thậm chí thiêng liêng trong tình yêu. Nếu em nghĩ nó xấu, nó sẽ đi theo hướng xấu. Nếu em nghĩ nó đẹp, nó sẽ đi về hướng đẹp".