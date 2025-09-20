'Em gái quốc dân' Kim Yoo Jung công khai hẹn hò bạn trai ở Việt Nam?

Vào ngày 20/9, trên mạng xã hội Hàn Quốc và Việt Nam lan truyền bức ảnh được cho là "bằng chứng hẹn hò" của Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon. Bức ảnh này được cho là chụp ở sân bay Cam Ranh, làm dấy lên tin đồn cặp sao trẻ hẹn hò và cùng đi du lịch Nha Trang.

Từ đây, nhiều "lovestagram" khác của cặp đôi cũng bị netizen soi ra. Kim Do Hoon sinh năm 1998, còn Kim Yoo Jung sinh năm 1999. Cặp đôi diễn viên này hợp tác trong phim Dear X, dự kiến lên sóng vào ngày 6/11 sắp tới. Trong phim, "em gái quốc dân" đảm nhận vai nữ chính Baek Ah Jin, còn Kim Do Hoon vào vai nam phụ Kim Jae Oh.