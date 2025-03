'Em gái quốc dân' IU thu về hàng chục tỷ đồng từ hợp đồng quảng cáo đắt giá

Gần đây, trong buổi họp báo ra mắt phim When life gives you tangerines, IU một lần nữa lựa chọn hoa tai Joséphine, nhẫn Bee de Chaumet để tạo điểm nhấn, tôn lên vẻ quyến rũ và phản ánh nét ngọt ngào của nhân vật (Ảnh: Chaumet, Dispatch, News1).

Sau đó không lâu, nữ ca sĩ sinh năm 1993 nhanh chóng góp mặt trong các chiến dịch quảng bá cho 2 dòng sản phẩm chăm sóc da chủ lực của thương hiệu là Advanced Night Repair và Double Wear.

Justin Boxford - chủ tịch toàn cầu của Estée Lauder - bày tỏ: "IU là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất hiện nay, tạo sự gắn kết chặt chẽ với người hâm mộ toàn cầu nhờ âm nhạc và hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội.

Chúng tôi mong chờ sự hợp tác cùng cô ấy - một nghệ sĩ tài năng và truyền cảm hứng - giúp thương hiệu mở rộng kết nối với thế hệ khách hàng mới tại châu Á cũng như trên thế giới" (Ảnh: Estée Lauder).

New Balance

Trong giai đoạn 2018-2019, ngôi sao phim Hotel Del Luna từng là người mẫu độc quyền của thương hiệu giày New Balance và xuất hiện trong chiến dịch "Fearlessly Independent" vào năm 2018.

Tháng 7/2021, IU được công bố trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của New Balance. Cô góp mặt trong chiến dịch quảng cáo "We Got Now" được phát hành tại hơn 10 quốc gia và khu vực trên khắp châu Á (Ảnh: New Balance).