Em dâu ngang ngược, hỗn xược nhưng mẹ chồng vẫn dung túng vô lý

Cách đây hai năm em trai chồng tôi kết hôn. Chúng tôi ai cũng vui mừng vì nghĩ rằng gia đình cóthành viên mới sẽthêm tiếng cười và sự đầm ấm. Em dâu tôi tên My, là người phụ nữ xinh đẹp, khéo léo trong giao tiếpkhiến cả nhà ai cũng có thiện cảm ban đầu. Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi khi My bước chân về làm dâu. Dần dần, My bộc lộ tính cách ngang ngược, không tôn trọng người lớn trong nhà.

Làm dâu nhưng Mykhông bao giờ phụ giúp mẹ chồng việc nhà, luôn tìm cách tránh né những công việc chung. Đôi khi tôi cảm thấy mình giống như "chị giúp việc" hơn là chị dâu, bởi tôi phải gánh hết phần việc nhà mà lẽ ra My cũng nên chia sẻ. My không chỉ lười biếng, mà còn tỏ thái độ hỗn xược với mẹ chồng và những người lớn tuổi trong gia đình. Có lần, tôi chứng kiến em dâulớn tiếng với mẹ chồng chỉ vì bà nhắc nhở việc cô ấy hay thức khuya chơi điện thoại và bỏ bữa sáng. My nói với giọng gay gắt: "Mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Con lớn rồi, không cần ai dạy bảo."

Lời nói ấy khiến tôi và cả nhà đều sửng sốt. Mẹ chồng tôi ban đầu cũng giận, nhưng chẳng hiểu sao chỉ vài ngày sau bà lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí bà còn bênh vực cô ấy mỗi khi ai đó trong gia đình phàn nàn về thái độ hay cách cư xử của cô ấy. Thái độ dung túng của mẹ chồng khiến tôi không khỏi khó chịu. Bất kể cô em dâu làm sai hay hỗn láo, bà luôn tìm cách bênh vực, thậm chí còn đổ lỗi ngược lại cho người khác. Bà thường nói: "Nó trẻ người non dạ, các con phải thông cảm. Làm gì cũng nên nhẹ nhàng với nó."