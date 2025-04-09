Em bé ở Ấn Độ chào đời với 2 bào thai trong bụng

Tình trạng thai trong thai được cho là kết quả của sự bất thường trong quá trình phát triển của cặp song sinh giống hệt nhau - Ảnh: India Today

Khi mới chào đời, cha mẹ của bé gái nhận thấy bụng con mình sưng bất thường, bé hay quấy khóc và bú kém. Lo lắng, họ đã đưa con đến khám tại Bệnh viện Nghiên cứu Fortis Memorial ở thành phố Gurugram, khu vực thủ đô New Delhi (Ấn Độ).

Kết quả siêu âm cho thấy, bên trong bụng bé là 2 bào thai chưa phát triển, nằm gọn trong 1 túi duy nhất.

Tình trạng này, được gọi là Fetus in Fetu (thai trong thai), là dị tật bẩm sinh cực hiếm gặp, chỉ xảy ra ở khoảng 1/500.000 ca sinh trên thế giới.

Thậm chí, việc có đến 2 bào thai ký sinh như trường hợp của bé gái - hiện tượng "song thai trong song thai" - còn hiếm hơn, với chỉ 35 trường hợp được ghi nhận trong lịch sử y học toàn cầu.

Các bác sĩ giải thích, Fetus in Fetu xảy ra rất sớm trong giai đoạn mang thai. Về cơ bản, một trong 2 phôi thai đã bị bao bọc và "mắc kẹt" bên trong cơ thể của người anh/chị em song sinh còn lại.

Bào thai "mắc kẹt" không thể phát triển độc lập và chỉ có thể tồn tại dưới dạng một khối mô bất thường. Các bác sĩ cho biết, những khối này không phải là khối u ác tính và không có nguy cơ tái phát sau khi được phẫu thuật loại bỏ.

Việc phẫu thuật cho một em bé sơ sinh mới 1 tháng tuổi đi kèm với những rủi ro rất lớn. Kíp mổ, bao gồm các chuyên gia phẫu thuật nhi khoa và gây mê, đã phải làm việc hết sức thận trọng và chính xác.

Bác sĩ nhi khoa Anand Sinha chia sẻ: “Thách thức lớn nhất là phẫu thuật cho em bé còn quá nhỏ, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Việc chăm sóc hậu phẫu cũng phải cực kỳ tỉ mỉ để tránh rủi ro”.

Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Sau phẫu thuật, em bé đang được theo dõi chặt chẽ và có dấu hiệu phục hồi tích cực. 2 bào thai ký sinh được loại bỏ hoàn toàn, mang lại cơ hội sống và phát triển bình thường cho bé gái.

Trên toàn cầu, chỉ có chưa đầy 300 trường hợp Fetus in Fetu được báo cáo, và hầu hết chỉ liên quan đến 1 bào thai ký sinh. Sự hiện diện của 2 bào thai trong trường hợp này khiến nó trở nên vô cùng đặc biệt.

Các chuyên gia cho rằng, trường hợp này đã cung cấp thêm tài liệu quan trọng cho y học thế giới, giúp các bác sĩ hiểu sâu hơn về những dị tật bẩm sinh hiếm gặp và cải thiện kỹ thuật điều trị trong tương lai.