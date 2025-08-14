Em bé Nhật Bản lần đầu ăn 1 món bún Việt Nam, có phản ứng khiến nghìn người 'tan chảy'

Ẩm thực Việt Nam không chỉ nhiều lần khiến khách Tây ‘mê mẩn’ mà còn chinh phục được cả du khách đến từ châu Á. Trong một clip đăng tải tháng 4 năm 2024, một em bé Nhật Bản đã lần đầu tiên ăn bún bò Huế ở Việt Nam, và phản ứng của em khiến nhiều người dùng mạng vô cùng thích thú.

Phản ứng của em bé Nhật Bản khi ăn bún bò Huế

Đoạn clip này được đăng trên kênh YouTube “PAPAKEN-family Cuộc sống ở Việt Nam”. Chủ kênh là người đàn ông có biệt danh là Papaken, người Nhật, 35 tuổi, hiện đang sinh sống tại Việt Nam.

Trong clip, Papaken đưa gia đình em gái Nanami đi du lịch Đà Nẵng. Sau bữa sáng tại khách sạn, cả gia đình ăn trưa tại một quán bún bò Huế. Khi món ăn được mang gia, Nanami lập tức thốt lên: “Nhìn ngon quá. Phần thịt ngon quá”. Sau đó, cô đeo yếm cho con trai nhỏ, Genta, để bé có thể tự xúc ăn bằng thìa.

Gia đình người Nhật lần đầu tiên ăn thử món bún bò Huế.

Nanami chuyển bún sang một bát nhỏ để Genta có thể cầm bát ăn. Phản ứng của em khiến cả gia đình ngỡ ngàng – em bé tập trung ăn hết sạch phần bún của mình, thậm chí còn xin thêm. Khi bún rơi ra yến, Genta còn dùng tay bốc từng sợi bún để ăn cho hết.

“Genta ăn rất khỏe luôn đấy”, Nanami nói.