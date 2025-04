Elon Musk tuyên bố rút khỏi chính phủ Mỹ vào tháng 5

Tỷ phú công nghệ Elon Musk ngày 23/4 cho biết ông sẽ chính thức rút khỏi mọi vai trò cố vấn hoặc liên kết trực tiếp với các chương trình chính phủ Mỹ bắt đầu từ tháng 5 tới. Tuyên bố này CEO Elon Musk đưa ra trong bối cảnh Tesla, hãng xe điện do ông điều hành, đang vật lộn với doanh số bán hàng sụt giảm nghiêm trọng.

Trong cuộc gọi với các nhà đầu tư, ông Musk cho biết công việc cần thiết để "sắp xếp lại hệ thống tài chính của chính phủ đã gần hoàn tất".

“Có lẽ bắt đầu từ tháng tới, tháng 5, thời gian tôi dành cho Doge sẽ giảm đáng kể”, ông nói.

Tuy nhiên, ông dự kiến ​​sẽ dành một đến hai ngày mỗi tuần để tiếp tục làm những gì ông gọi là "công việc quan trọng" tại Doge "chừng nào Tổng thống còn muốn tôi làm như vậy và khi nào công việc đó còn hữu ích".

Tỷ phú công nghệ Elon Musk. Ảnh: NY Times

Tesla vừa báo cáo doanh số quý đầu năm 2025 giảm 12% so với cùng kỳ năm trước - đánh dấu quý tồi tệ nhất của công ty kể từ đại dịch COVID-19. Mức sụt giảm diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng từ các đối thủ tại Trung Quốc, sự chậm trễ trong việc ra mắt các mẫu xe mới và sự thay đổi tâm lý tiêu dùng tại Mỹ.

Tesla đã chứng kiến ​​doanh thu giảm 9% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm 2025. Công ty đã mang về 19,3 tỷ USD doanh thu, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của Phố Wall là 21,45 tỷ USD. Lợi nhuận của Tesla cũng giảm 71% xuống còn 409 triệu USD so với mức thu nhập ròng 1,39 tỷ USD của năm trước.

Một số nhà quan sát nhận định việc Musk "rời sân khấu chính trị" phản ánh áp lực kinh doanh ngày càng gia tăng.

"Nếu Tesla không kịp phục hồi trong vài quý tới, vị thế dẫn đầu toàn cầu của hãng trong ngành xe điện sẽ bị đe dọa nghiêm trọng," một nhà phân tích thị trường nhận định.

Các nhà phân tích cho rằng những khó khăn chung của công ty là do một số yếu tố, nhưng nguyên nhân chính có lẽ nằm ở vai trò của Elon Musk tại Nhà Trắng đã gây ra cuộc khủng hoảng thương hiệu cho Tesla.

Các nhà phân tích cho biết công ty đang ở ngã ba đường lớn, và chỉ có thể khắc phục được nếu ông rời khỏi vai trò của mình trong cái gọi là "bộ phận hiệu quả của chính phủ" và trở lại Tesla với tư cách là CEO toàn thời gian.

“Nếu Musk rời Nhà Trắng, sẽ có thiệt hại vĩnh viễn về thương hiệu… nhưng Tesla sẽ có tài sản quan trọng nhất và nhà tư tưởng chiến lược trở lại làm CEO toàn thời gian để thúc đẩy tầm nhìn và câu chuyện dài hạn sẽ không bị thay đổi”, một nhà phân tích của Wedbush Securities viết.

Elon Musk dự kiến ​​sẽ rời Doge vào ngày 30/5, thời hạn phục vụ đặc biệt của ông với tư cách là nhân viên chính phủ là 130 ngày.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về việc CEO Elon Musk rút lui.