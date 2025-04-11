Elon Musk: Sao chổi 3I/ATLAS có thể là ‘người ngoài hành tinh’

Ban đầu, các nhà khoa học dự đoán sao chổi 3I/ATLAS sẽ tiến đến điểm gần Mặt Trời nhất vào thứ Năm tuần trước. Nhưng điều khiến dư luận rúng động không chỉ là quỹ đạo đó, mà là những chuyển động bất thường của nó.

Elon Musk: “Nó có thể là người ngoài hành tinh, đủ sức mạnh để xóa sổ một lục địa… hoặc tệ hơn". Ảnh: NY Post

Theo các quan sát, 3I/ATLAS đã bay cực kỳ sát các hành tinh như sao Mộc, sao Kim và sao Hỏa – một hành vi không thường thấy ở các sao chổi thông thường.

Chính điều này đã dẫn đến một giả thuyết táo bạo: đó có thể không phải là sao chổi, mà là một tàu vũ trụ do nền văn minh ngoài Trái Đất điều khiển.

Elon Musk: “Nó có thể là người ngoài hành tinh”

Trong lần xuất hiện gần đây trên podcast The Joe Rogan Experience, Elon Musk – CEO của SpaceX và Tesla – được hỏi về hiện tượng kỳ lạ này. Dù không khẳng định chắc chắn, Musk bất ngờ đồng tình với giả thuyết rằng vật thể này có thể là “người ngoài hành tinh.”

Sao chổi 3I/ATLAS có chuyển động bất thường khi lao về phía Mặt Trời

Theo Musk, có một lực tác động lên 3I/ATLAS ngoài trọng lực, khiến quỹ đạo của nó không hoàn toàn tuân theo các quy luật vật lý thông thường.