Elon Musk ra mắt Grokipedia, thách thức Wikipedia

Tỷ phú Elon Musk vừa chính thức ra mắt Grokipedia, một bách khoa toàn thư trực tuyến do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, được xem là phiên bản thay thế mang màu sắc bảo thủ cho Wikipedia. Dự án được phát triển bởi xAI, công ty AI do chính Musk sáng lập, cũng là đơn vị đứng sau chatbot Grok, tích hợp trong mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Trên trang cá nhân, Musk tuyên bố: “Mục tiêu của Grokipedia là nói sự thật, toàn bộ sự thật và không gì ngoài sự thật. Chúng tôi sẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng sẽ nỗ lực vì điều đó”.

Tỷ phú Musk ra mắt Grokipedia hôm 28/10. Ảnh: EFE

Giao diện giống Wikipedia nhưng định hướng khác biệt

Về hình thức, Grokipedia có thiết kế tối giản tương tự Wikipedia, có mục lục cho các bài viết dài và cho phép người dùng chỉnh sửa. Người tham gia có thể đăng nhập bằng tài khoản X, chọn câu cho là sai, bấm “It’s wrong” (sai rồi) rồi thêm phần sửa cùng liên kết dẫn chứng.

Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở nội dung và góc nhìn. Musk khẳng định Grokipedia hướng đến một “phiên bản trung thực và ít thức tỉnh chính trị hơn”, ám chỉ sự phản đối của ông với các xu hướng “woke” (thức thời), những tư tưởng tiến bộ về giới tính, chủng tộc hay môi trường.