Tỷ phú Elon Musk vừa chính thức ra mắt Grokipedia, một bách khoa toàn thư trực tuyến do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, được xem là phiên bản thay thế mang màu sắc bảo thủ cho Wikipedia. Dự án được phát triển bởi xAI, công ty AI do chính Musk sáng lập, cũng là đơn vị đứng sau chatbot Grok, tích hợp trong mạng xã hội X (trước đây là Twitter).
Trên trang cá nhân, Musk tuyên bố: “Mục tiêu của Grokipedia là nói sự thật, toàn bộ sự thật và không gì ngoài sự thật. Chúng tôi sẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng sẽ nỗ lực vì điều đó”.
Giao diện giống Wikipedia nhưng định hướng khác biệt
Về hình thức, Grokipedia có thiết kế tối giản tương tự Wikipedia, có mục lục cho các bài viết dài và cho phép người dùng chỉnh sửa. Người tham gia có thể đăng nhập bằng tài khoản X, chọn câu cho là sai, bấm “It’s wrong” (sai rồi) rồi thêm phần sửa cùng liên kết dẫn chứng.
Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở nội dung và góc nhìn. Musk khẳng định Grokipedia hướng đến một “phiên bản trung thực và ít thức tỉnh chính trị hơn”, ám chỉ sự phản đối của ông với các xu hướng “woke” (thức thời), những tư tưởng tiến bộ về giới tính, chủng tộc hay môi trường.
Hiện Grokipedia chỉ có khoảng 1 triệu bài viết bằng tiếng Anh, trong khi Wikipedia tiếng Anh có hơn 7 triệu (Wikipedia tiếng Việt có gần 1,3 triệu bài). Musk gọi đây là “phiên bản 0.1”, hứa hẹn sẽ phát triển thêm trong thời gian tới. Dự án chưa có kế hoạch hỗ trợ ngôn ngữ khác hay mở rộng ra toàn cầu.
Nội dung gây tranh cãi: giới tính, chủng tộc, George Floyd
Ngay sau khi ra mắt, Grokipedia đã khiến mạng xã hội X “dậy sóng” vì nhiều bài viết mang quan điểm bảo thủ, thậm chí bị cho là thiên kiến hoặc xuyên tạc.
Ví dụ, mục “Giới tính” định nghĩa:
“Giới tính là sự phân loại nhị nguyên của con người thành nam hoặc nữ dựa trên giới tính sinh học”.
Trong khi Wikipedia lại giải thích:
“Giới tính là tập hợp các yếu tố xã hội, tâm lý, văn hóa và hành vi của việc là đàn ông, phụ nữ hoặc giới tính thứ ba”.
Tương tự, bài viết về George Floyd, người đàn ông da màu bị cảnh sát da trắng bắn chết, khởi nguồn phong trào Black Lives Matter, trong Grokipedia lại tập trung vào tiền án tội phạm của ông “George Perry Floyd Jr. là một người đàn ông Mỹ với tiền sử tội phạm dài, bao gồm các bản án về cướp có vũ trang, tàng trữ ma túy và trộm cắp ở Texas từ năm 1997 đến 2007”, thay vì vụ việc dẫn đến cái chết gây chấn động nước Mỹ năm 2020. Về phần mình, Wikipedia viết: “George Perry Floyd Jr. là một người đàn ông Mỹ gốc Phi bị một cảnh sát da trắng sát hại ở Minneapolis, Minnesota, trong một vụ bắt giữ sau khi một nhân viên cửa hàng nghi ngờ Floyd đã sử dụng tờ tiền giả 20 đô la, vào ngày 25/5/2020”.
Một mục khác về chủng tộc và trí thông minh còn nêu cụ thể chỉ số IQ trung bình của các nhóm sắc tộc, điều mà các nhà khoa học hiện nay xem là quan điểm lỗi thời và phi khoa học. Wikipedia hoàn toàn tránh đưa ra các con số này, nhấn mạnh rằng “những khác biệt đó đã giảm dần theo thời gian”.
Musk và “cuộc chiến văn hóa” mới
Nhiều chuyên gia cho rằng Grokipedia là một phần trong cuộc chiến văn hóa mà Musk đang theo đuổi. Ông nhiều lần chỉ trích Wikipedia và truyền thông truyền thống là “công cụ tuyên truyền của phe cánh tả”, thậm chí từng gọi Wikipedia là “Wokepedia” để mỉa mai quan điểm tiến bộ của họ.
Không chỉ vậy, Grokipedia còn có nhiều bài viết về người nổi tiếng với nội dung đời tư hoặc bình luận gây tranh cãi. Một số người, trong đó có Larry Sanger, đồng sáng lập Wikipedia nay tách khỏi tổ chức, người đã chúc mừng Musk vì ý tưởng mới; song nhiều người khác cảnh báo đây có thể là nguồn lan truyền thông tin sai lệch nếu thiếu kiểm chứng và giám sát độc lập.
Phản ứng từ Wikipedia
Trong thông cáo gửi tạp chí The Verge, đại diện Wikimedia Foundation (đơn vị vận hành Wikipedia) khẳng định: “Kiến thức của Wikipedia là – và sẽ luôn là – do con người tạo ra. Các hệ thống AI, kể cả Grokipedia, đều dựa vào Wikipedia để tồn tại”.
Tổ chức này nhấn mạnh Wikipedia không theo đuổi lập trường chính trị nào, mà chỉ nhằm “cung cấp thông tin cho hàng tỷ người mà không cổ vũ quan điểm cụ thể”.
Hiện từ khóa “Grokipedia” đã xuất hiện trong 23 ngôn ngữ trên Wikipedia (chưa có tiếng Việt), kèm phần cảnh báo về khả năng “thông tin sai lệch”. Trong khi đó, Grokipedia cũng có mục “Wikipedia”, với một chương dài về “những mối đe dọa đối với uy tín” trong giai đoạn 2024-2025. Grokipedia vẫn chưa được Google lập chỉ mục, nghĩa là người dùng phải truy cập trực tiếp qua trang web, không thể tìm thấy qua công cụ tìm kiếm.
Grokipedia mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm nhưng đã cho thấy rõ định hướng mà Musk muốn theo đuổi: tái định nghĩa khái niệm “sự thật” trong kỷ nguyên AI. Tuy nhiên, giới công nghệ cho rằng nếu không có cơ chế kiểm chứng minh bạch và biên tập độc lập, dự án này có thể tái tạo các định kiến xã hội thay vì xóa bỏ chúng, điều đi ngược với mục tiêu “sự thật tuyệt đối” mà Musk công bố.