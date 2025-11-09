Elon Musk mất ngôi giàu nhất thế giới, cuộc đua tài sản 1.000 tỷ USD nóng bỏng

Cú soán ngôi bất ngờ

Ngày 9/9 đánh dấu một sự kiện chấn động trong giới siêu giàu: Larry Ellison, 81 tuổi, nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Oracle, bất ngờ vượt tỷ phú công nghệ Elon Musk, trở thành người giàu nhất hành tinh.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tài sản ròng của Ellison đã tăng thêm hơn 101 tỷ USD chỉ trong một ngày, đạt mức 393 tỷ USD. Con số này vượt qua tài sản 385 tỷ USD của Musk.

Sự tăng vọt này đến từ báo cáo kinh doanh quý vượt kỳ vọng của Oracle, khiến cổ phiếu công ty tăng vọt 40% chỉ trong phiên giao dịch 10/9 - mức tăng hiếm thấy đối với một tập đoàn có vốn hóa thị trường gần 700 tỷ USD.

Ellison, người sở hữu khoảng 40% cổ phần Oracle, hưởng lợi trực tiếp từ đà tăng này. Ông không chỉ là một doanh nhân công nghệ, mà còn là chủ sở hữu 98% đảo Lana'i ở Hawaii, người khôi phục giải quần vợt Indian Wells - được ví như "Grand Slam thứ năm" - và có mối quan hệ thân thiết với Donald Trump. Ellison từng được xem là ứng cử viên tiềm năng mua lại TikTok khi ứng dụng này đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ.

Tuy nhiên, ngôi vị mới của Ellison không kéo dài. Đến sáng 11/9, theo cập nhật của Bloomberg, Ellison tụt xuống vị trí thứ hai với tài sản 383 tỷ USD, trong khi Musk lấy lại ngôi đầu với 384 tỷ USD. Sự thay đổi này phản ánh biến động thị trường, khi cổ phiếu Tesla và các tài sản khác của Musk phục hồi nhẹ.