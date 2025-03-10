Elly Trần sau ly hôn: Mẹ đơn thân gợi cảm, gây tranh cãi với loạt ảnh sexy táo bạo

Sau cuộc hôn nhân nhiều sóng gió, Elly Trần hiện chọn cuộc sống độc lập cùng hai con tại TP.HCM. Vừa đảm nhận vai trò mẹ đơn thân, vừa giữ hình ảnh gợi cảm, cựu hot girl liên tục trở thành tâm điểm chú ý và tranh cãi trên mạng xã hội.

Elly Trần tên thật là Nguyễn Kim Hồng, sinh năm 1987, là nữ diễn viên, người mẫu ảnh. Hot girl Sài thành nổi tiếng từ năm 2008 với những hình ảnh gợi cảm và cuộc sống cá nhân được nhiều người quan tâm. Elly Trần kết hôn cùng doanh nhân người Mỹ Dane Fort năm 2011. Cặp đôi có hai con là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Tuy nhiên, mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân khiến cả hai đường ai nấy đi vào năm 2022. Sau khi ly hôn, Elly Trần cho biết không nhận được khoản chu cấp nào từ chồng cũ trong suốt một năm. Cô đảm nhận toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt cho hai con, thậm chí còn cho các bé theo học những lớp mà trước đây chồng từng không đồng ý. “Dù rách rưới cũng phải lo cho con đầy đủ”, Elly từng chia sẻ. Hiện Elly Trần hiện sinh sống trong căn hộ cao cấp ở TP HCM, ít tham gia sự kiện giải trí nhưng vẫn duy trì sức hút nhờ mạng xã hội. Bên cạnh các hoạt động cá nhân, cô tập trung chăm lo cho hai con và khẳng định đó là động lực lớn nhất để bản thân vượt qua biến cố. Ở tuổi ngoài 30, Elly Trần vừa nuôi con một mình, vừa giữ hình ảnh “nữ hoàng gợi cảm”. Giữa những lời khen - chê, cô vẫn chọn cách thể hiện bản thân theo cách riêng. Mới đây, loạt hình diện đầm xuyên thấu﻿, không nội y của Elly tiếp tục làm dấy lên tranh luận trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên nên tiết chế phong cách vì là người nổi tiếng và đã làm mẹ. Ngược lại, nhiều ý kiến lại nhìn nhận đó là sự tự tin, một cách làm mới bản thân sau giai đoạn hôn nhân đổ vỡ.