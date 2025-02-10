Elly Trần diện đồ xuyên thấu không nội y gây phản cảm

Mới đây, Elly Trần gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân.

Mẹ hai con tự tin diện đầm xuyên thấu khoe trọn đường cong hình thể nuột nà. Thậm chí, người đẹp còn táo bạo "quên" cả nội y khiến người xem nhức nhối.