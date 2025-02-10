Elly Trần diện đồ xuyên thấu không nội y gây phản cảm

Mới đây, Elly Trần gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân.
Mẹ hai con tự tin diện đầm xuyên thấu khoe trọn đường cong hình thể nuột nà. Thậm chí, người đẹp còn táo bạo "quên" cả nội y khiến người xem nhức nhối.
Dù bộ ảnh được chụp "indoor" nhưng cách lên đồ quá gợi cảm của Elly Trần lập tức vướng tranh cãi trái chiều. Nhiều người khuyên cô là người nổi tiếng thì nên tiết chế trang phục và không nên đăng hình ảnh này lên trang cá nhân.
Dẫu vậy, mẹ hai con vẫn bỏ mặc những lời chê bai từ cộng đồng mạng. Đây không phải lần đầu nữ diễn viên bị nhắc nhở phong cách phản cảm.
Elly Trần, tên thật là Nguyễn Kim Hồng sinh năm 1987, là nữ diễn viên, người mẫu ảnh. Cô nổi tiếng từ năm 2008 với những hình ảnh gợi cảm và cuộc sống cá nhân được nhiều người quan tâm.
Sau khi tốt nghiệp trung học, cô theo học ngành du lịch nhưng vẫn đam mê nghệ thuật và quyết định lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô đã tham gia một số bộ phim điện ảnh và truyền hình. Elly Trần có hai người con là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch, kết quả từ cuộc hôn nhân với doanh nhân Dane Fort.
Tháng 12/2011, cả hai kết hôn tuy nhiên đến tháng 5/2019, cặp đôi chính thức ly thân. Elly Trần chính thức ly hôn chồng Tây vào cuối năm 2022 sau một thời gian ồn ào, đấu tố trên mạng xã hội liên quan đến các vấn đề hôn nhân, con cái và việc chồng cô có người khác.