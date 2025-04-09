MU đã biết được quyết định cuối cùng về trận đá lại tại vòng 2 Carabao Cup với Grimsby sau khi Grimsby vi phạm luật. CLB Grimsby đã bị BTC giải bóng đá chuyên nghiệp các CLB Anh và Wales (EFL) phạt 20.000 bảng Anh sau khi phát hiện ra họ đưa một cầu thủ không đủ điều kiện vào sân trong chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước MU ở vòng 2 Carabao Cup.

Bây giờ, EFL ra phán quyết về việc MU đá lại với Grimsby ở Carabao Cup. Theo đó, EFL đã xác nhận Grimsby Town sẽ đối đầu với Sheffield Wednesday ở vòng 3 Carabao Cup vào lúc 19 giờ 45 ngày 16-9 (giờ Anh), sau khi MU quyết định không kháng cáo việc Grimsby đưa ra sân một cầu thủ không đủ điều kiện vào sân.

MU đã bị loại một cách đầy kịch tính khỏi Carabao Cup vào tuần trước khi thua trên loạt sút luân lưu trước đội bóng đến từ League Two, sau trận hòa kịch tính 2-2 tại sân Blundell Park. Grimsby vươn lên dẫn trước 2-0, trước khi Bryan Mbeumo và Harry Maguire gỡ hòa 2-2 cho Quỷ Đỏ, buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu.