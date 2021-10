'Easy On Me' của Adele: Visual lung linh nhưng có chút hụt hẫng?

Đúng 6h00 sáng ngày 15/10 (theo giờ Việt Nam),Adele chính thức cho ra mắt MV Easy On Me, chấm dứt chuỗi thời gian chờ đợi 6 năm của người hâm mộ trên toàn thế giới.

MV Easy On Me

Easy On Me là một bản pop ballad đầy da diết do đích thân Adele tự sáng tác, được "nhào nặn" bởi NSX âm nhạc Greg Kurstin, người đứng sau sự thành công bùng nổ của Hello 6 năm về trước.

Đạo diễn MV là Xavier Dolan, cũng là người thực hiện MV Hello.