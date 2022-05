Ê-kip Sơn Tùng vẫn miệt mài kiếm view sau án phạt tiêu hủy MV

Ông Nguyễn Trần Dương - Giám đốc Phát triển và Kinh doanh của công ty M-TP Entertainment

Có thể thấy, phía Sơn Tùng rất nhanh có cách khác để quảng bá sản phẩm, chuyển hẳn sang phát triển mảng nhạc số. Được biết, tình hình nhạc số ca khúc There Is No One At All của Sơn Tùng trên Spotify, Apple Music,... hiện đang rất tốt.

Thậm chí, There Is No One At All của Sơn Tùng vượt qua rất nhiều tên tuổi quốc tế dàn trận như PSY ft Suga, Jimin (BTS) & Sungwoon và BTS để đứng đầu bảng xếp hạng.