Duyên muộn hạnh phúc của 'nhạc sĩ lãng tử' Hồng Đăng

Nhạc sĩ Hồng Đăng sinh năm 1936 tại Yên Thành, Nghệ An; học lớp sáng tác khóa đầu tiên của trường âm nhạc Việt Nam; Nguyên Phó tổng thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Âm nhạc và Thế giới âm nhạc. Ông là nhạc sĩ đầu tiên được kết nạp vào Hội Điện ảnh Việt Nam, Ủy viên BCH Hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật, Ủy viên Ủy ban quốc gia thập kỷ phát triển văn hóa quốc tế. Ông được trao giải thưởng Nhà nước năm 2001.

Cho đến nay, nhạc sĩ Hồng Đăng đã có 700 tác phẩm với nhiều thể loại khác nhau trong âm nhạc (ca khúc, hợp xướng, khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu...). Ông là người có công trong việc khởi xướng 'Nửa thế kỷ âm nhạc Việt Nam' và chính ông cũng được vinh danh trong Con đường âm nhạc năm 2000.

Ông nói trước đây mình nghĩ quá đơn giản, chia tay vợ là dứt áo ra đi. Gia đình tan vỡ chỉ vì những lý do không đâu làm cho bọn trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Khi tôi hỏi ông rằng có phải mấy chục năm qua mỗi lần chia tay là ông ra khỏi nhà? Suốt mấy chục năm vào Nam, ra Bắc, đi hết nơi này đến nới khác, ở đâu cũng được bạn bè yêu thương, giúp đỡ? Ông chỉ im lặng. Ông chỉ nói về âm nhạc, về những say mê sáng tác, những khao khát sáng tạo không ngừng của người nghệ sĩ. Người ta gọi ông là 'nhạc sĩ lãng tử', hóa ra, lãng mạn, lãng tử, lãng du… theo như ông nói chính là truyền thống nhiều đời của gia đình ông, dòng họ Phan Đăng nổi tiếng.

Thanh Lam hát 'Hoa sữa' của nhạc sĩ Hồng Đăng

Nhà thơ Dương Kỳ Anh