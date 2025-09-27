Duy Mạnh: 'Nhiều nơi đòi trả hàng tỷ đồng để tôi quảng cáo cờ bạc'

Chia sẻ với Tiền Phong, ca sĩ Duy Mạnh nói nhiều năm qua anh vẫn nhận được lời mời quảng cáo từ trang web cá độ. Những người này liên hệ trực tiếp với anh hoặc đàm phán với ê-kíp quản lý.

"Nhiều nơi mời tôi, có nơi mời làm từ thiện, trả hàng tỷ đồng. Họ nói sẽ bỏ ra mấy trăm triệu đồng để tôi đứng ra làm từ thiện, chỉ cần tôi đem theo băng rôn có gắn logo quảng cáo. Tôi nói rõ không làm", Duy Mạnh cho hay.