Duy Mạnh - Kiếp đỏ đen của ngôn từ

1. Trên sân khấu Campuchia, ánh đèn rực rỡ soi rõ cái backdrop nhà cái như một tấm màn khải huyền. Và dưới đó, Duy Mạnh, một ca sĩ quốc tịch Việt Nam, cất giọng hát bài hit “Kiếp đỏ đen”, ca khúc từng là lời than phận, nay bỗng trở thành minh họa chính xác cho số phận của người hát: một thân phận đỏ đen, phơi bày công khai trước ánh đèn của một sòng bạc xuyên biên giới.

Nhà cái tại Campuchia quảng cáo show diễn của ca sỹ Duy Mạnh tại sòng bạc.

Khi bị dư luận chỉ trích, anh đáp trả: “Thôi! Các con ạ! Sao mày không thêm cái chữ Campuchia ngoài lãnh thổ Việt Nam cho nó đầy đủ”. Một lời biện hộ nghe như câu sẩm nồng mùi rượu đế: cợt nhả, thách thức, mà rỗng ruột. Lập luận “ngoài lãnh thổ” được ném ra như cái bùa, nhưng pháp luật không đi lễ chùa để tin vào bùa.

Điều 7 Luật Quảng cáo 2012 cấm quảng bá dịch vụ cờ bạc, Nghị định 144/2020/NĐ-CP buộc nghệ sĩ Việt Nam tuân thủ pháp luật trong nước ngay cả khi ra nước ngoài. Và Internet thì không có hộ chiếu. Clip đã lọt về Việt Nam, gõ cửa từng màn hình điện thoại, từng quán cà phê, từng nhóm chat, nghĩa là cái “ngoài lãnh thổ” ấy chỉ là tiếng vọng trống rỗng trong một hầm tối, nơi kẻ say vừa la hét vừa tự dọa chính mình.

Mâu thuẫn đã trở thành hơi thở thường trực trong phát ngôn của Duy Mạnh. Anh từng hạ giọng kẻ cả: “Con cũng lạy các bố. Con mà vừa ngu lại vừa tham. May mà con còn tỉnh! Con chỉ thích mặc quần đùi cưỡi ngựa thôi, chứ không thích làm Hổ Tướng”. Một vai diễn tự phong: kẻ tỉnh táo đứng trên cao nhìn xuống đàn em sa ngã. Nhưng đời vốn nghiện trò giễu nhại. Ngay sau đó, clip hát casino của anh bị tung ra. Người từng tự nhận tỉnh, hóa ra chỉ là kẻ say. Người từng chê thiên hạ “ngu và tham”, hóa ra cũng chỉ là một Hổ Tướng karaoke khoác áo quần đùi. Cái tỉnh duy nhất còn lại trong chuỗi phát ngôn, có lẽ chỉ là tỉnh rượu, chứ không phải tỉnh lý.