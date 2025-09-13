Đường vào Làng Nủ xảy ra sạt lở, ngập úng

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và phương tiện cơ giới để khắc phục sự cố, bước đầu đảm bảo giao thông thông suốt.

UBND xã Phúc Khánh cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đi lại, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng trong lúc trời còn mưa lớn. Để đảm bảo an toàn, người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và báo ngay cho chính quyền khi phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm như sạt lở hay nước dâng cao bất thường.