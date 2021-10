Đường trắng, đường vàng: Ăn đường nào tốt cho sức khỏe?

5. Nên ăn đường trắng hay đường vàng để tốt cho sức khỏe?

Tùy theo sở thích cá nhân mà nên chọn loại đường nào vì hương vị và màu sắc là sự khác biệt chính giữa hai loại đường này.

Mặc dù đường vàng chứa nhiều khoáng chất hơn đường trắng nhưng hàm lượng này rất nhỏ đến mức không đủ để cung cấp bất kỳ lợi ích sức khỏe nào cho cơ thể.

Trong khi đó, đường được cho là một yếu tố góp phần gây ra bệnh béo phì, đái tháo đường type 2… Vì vậy, không nên tiêu thụ quá 5 - 10% lượng calo từ đường hàng ngày. Tức là mỗi ngày không được phép ăn quá 50g đường, tốt nhất là hạn chế ở mức dưới 25g. Bao gồm các loại đường, đường vàng, đường trắng, đường tinh luyện hay đường trắng mềm.

Khi phải lựa chọn giữa đường vàng hay đường trắng, tùy mục đích và sở thích cá nhân vì hương vị và màu sắc là sự khác biệt chính giữa hai loại đường này. Còn các tác dụng đối với sức khỏe là gần như giống nhau.

