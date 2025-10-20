Đường thử tuyệt mật của Toyota giúp định hình mọi chiếc xe mà hãng sản xuất

Điều này cho phép Toyota thử nghiệm chịu nhiệt, vận hành liên tục và độ bền vật liệu – yếu tố làm nên danh tiếng "nồi đồng cối đá" của thương hiệu Nhật Bản này. Nhiều nghiên cứu độc lập cũng chỉ ra xe Toyota có thể vận hành hơn 400.000km mà vẫn đáng tin cậy nếu được bảo dưỡng đúng cách, và TAPG chính là nơi xác thực điều đó.

TAPG không chỉ phục vụ thử nghiệm xe. Nơi này còn là trung tâm đào tạo lái xe chuyên nghiệp nội bộ cho kỹ sư và kỹ thuật viên toàn cầu của Toyota. Họ phải trải qua huấn luyện nhiều cấp độ để đạt trình độ lái thử ở tốc độ cao hoặc các bài off-road khó theo chuẩn quốc tế nhằm phục vụ công việc kiểm thử và đánh giá xe chính xác hơn.

Năm 2021, Toyota nâng cấp khu thử nghiệm này với dự án Arizona Mobility Test Center (AMTC). Đặc biệt, AMTC cho phép các hãng xe và nhà cung cấp (OEM) khác thuê lại cơ sở thử nghiệm, điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp ô tô vốn đầy tính cạnh tranh.