Đường sạt lở khiến 2 người đi xe máy lọt xuống hố sâu ở Bình Dương

Thời điểm trên, xe máy biển số 64G1-193... do ông Bành Văn S. (SN 1952, quê Vĩnh Long) và xe lôi do ông Lê Văn H. (SN 1985, ngụ Bình Dương) đang lưu thông thì gặp tai nạn do sự cố trên.

Nguyên nhân được xác định do tối 11/2 có mưa lớn kéo dài đến chiều 12 và rạng sáng ngày 13/2, tại phường Chánh Phú Hòa. Khu vực này lưu lượng nước đổ về rất nhiều do địa hình không bằng phẳng, có hố sâu, nước chảy gây sạt lở xói mòn làm ảnh hưởng đến kết cấu đường.