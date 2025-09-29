Đường sá Quảng Trị ngổn ngang sau khi bão số 10 quét qua

Sáng 29-9, ghi nhận tại nhiều xã, phường tại phía Bắc tỉnh Quảng Trị là khung cảnh tan hoang, ngổn ngang cây cối ngã đổ, mái tôn bay, nhà tốc mái... sau khi bão số 10 quét qua.

Nhiều tuyến đường ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cây cối đổ rạp sau khi bão số 10 quét qua. Ảnh: BẢO THIÊN

Tại phường Đồng Hới, nhiều tuyến phố trung tâm hàng loạt cây xanh bị bão quật ngã đổ, bật gốc. Nhiều mái tôn của nhà dân, cửa hàng bị cuốn bay xuống đường, một số sạp hàng bị đổ sập.

Theo ghi nhận của PLO, tại một số tuyến đường Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Hưng Đạo (phường Đồng Hới)…, nhiều cây xanh bật gốc chắn ngang lòng đường gây ách tắc giao thông cục bộ.