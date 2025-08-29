Dương Quá 'Thần điêu đại hiệp' giờ là ông trùm showbiz, U60 vẫn chưa vợ con

Thần điêu đại hiệp do TVB sản xuất, ra mắt lần đầu năm 1995. Thời điểm lên sóng, phim nhanh chóng "làm mưa làm gió" tại châu Á, đánh dấu cột mốc trong sự nghiệp của các diễn viên chính.

Trong ký ức của nhiều khán giả, Cổ Thiên Lạc chính là hiện thân hoàn mỹ của nhân vật Dương Quá. Tham gia bộ phim ở tuổi 24, vẻ lãng tử, nụ cười tinh quái, làn da trắng trẻo thư sinh của tài tử sinh năm 1970 đã khắc họa trọn vẹn khí chất bất phàm, vừa si tình vừa ngông cuồng của nhân vật.

Vai diễn Dương Quá giúp Cổ Thiên Lạc "đổi đời".

Diễn xuất của Cổ Thiên Lạc làm rung động trái tim biết bao người xem, biến Dương Quá trở thành tượng đài khó có thể thay thế trong lòng người hâm mộ kiếm hiệp.

Sau Thần điêu đại hiệp 1995, Cổ Thiên Lạc dần chuyển mình từ “soái ca màn ảnh” sang diễn viên thực lực với Hồ sơ trinh sát 4, Cỗ máy thời gian, Thử thách nghiệt ngã 2… cùng hàng chục tựa phim điện ảnh.