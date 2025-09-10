Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp

Trận lũ lịch sử khiến các tuyến đường trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngập bùn đất, rác thải. Cùng với đó, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước, hư hại nặng.



Đường tại tỉnh Thái Nguyên ngập bùn, rác thải. Ảnh: Bùi Tùng

Theo một số người dân địa phương, nước rút đến đâu tranh thủ dọn dẹp tới đó, tránh trường hợp bùn đất bị khô cứng, gây khó khăn. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng bùn đất dày đặc, rác thải ngổn ngang từ nhiều nơi theo dòng nước đổ về trước đó, khiến công tác vệ sinh, thu dọn gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng cùng ngày, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn bị cô lập, nước rút chậm, việc tiếp cận để hỗ trợ người dân gặp không ít khó khăn. Bên cạnh các lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên, các đoàn cứu trợ cũng đã có mặt tại địa phương này để hỗ trợ người dân khu vực ngập lụt.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7-10, với lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hóa Thượng 561,8 mm, Sông Cầu 524,8 mm, Đồng Quang 480,4 mm.