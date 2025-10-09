Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như 'sông' sau cơn mưa lớn dồn dập

Sau trận mưa lớn diện rộng kéo dài gần 1 giờ vào trưa nay (10/9), một số khu vực ở phường Lâm Viên và phường Langbiang - Đà Lạt ngập nước mênh mông, trong đó có các tuyến đường như Phan Đình Phùng, Tô Ngọc Vân, Hải Thượng, khu quy hoạch Nguyễn Thị Nghĩa…

Mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về không kịp tiêu thoát, làm tuyến đường Phan Đình Phùng bị ngập nặng nhất, có đoạn gần một mét.

Nhiều nhà dân hai bên đường bị nước tràn vào, phải tìm vật dụng che chắn, kê đồ đạc lên cao nhưng vẫn bị nước thấm ướt, gây hư hỏng. “Mưa lớn dồn dập khiến nước dâng nhanh gây ngập, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn,” anh Tín ở đường Phan Đình Phùng cho biết.